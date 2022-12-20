Монгольская фондовая биржа предложит публике дополнительные акции

CentralAsia (MNG) - В соответствии с Постановлением Комиссии финансового регулирования №. №690 от 14.12.2022 и приказом исполнительного директора Государственно-акционерного общества «Монгольская фондовая биржа» № A/148 от 12.12.2022, осуществляется дополнительный выпуск публичных акций.

В ходе первичного публичного размещения акций МФБ планируется привлечь в общей сложности 11,9 млрд тугриков (около $3,5 млн) путем размещения в общей сложности 119 157 603 акций по цене 100 тугриков (около $0.03) за акцию.

Заявки на торги на первичном рынке данного дополнительного выпуска акций МФБ будут приниматься в период с 26 декабря 2022 г. по 30 декабря 2022 г. через все ценные бумаги.

ООО «Инвестор Капитал Секьюритиз УЦК» является основным андеррайтером данной деятельности, а в качестве помощников андеррайтеров работают ООО «ТДБ Секьюритиз УЦК» и ООО «Голомт Капитал Секьюритиз УЦК».

Монгольская фондовая биржа (Монголын хөрөнгийн бирж) — фондовая биржа в Монголии. Открыта в 1991 году. Является единственной фондовой биржей Монголии. Здание биржи расположено на площади Чингисхана в центре Улан-Батора.

Биржа входит в Федерацию фондовых бирж Азии и Океании

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