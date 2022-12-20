экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Монголии 17-летней протестующей оказали медицинскую помощь из-за замерзания

CentralAsia (MNG) -  Демонстрация граждан с требованием назвать имена похитителей угля и привлечь их к ответственности продолжается сегодня, 20 декабря уже 17-й день. 50-60 протестующие ночуют на центральной площади Улан-Батора.

В ночи 19-20 декабря 17-летней протестующей оказали медицинскую помощь из-за замерзания.

В связи с этим сообщили в столичном департаменте здравоохранения: «Мы загружаем данные. В настоящее время предоставить информацию невозможно, поскольку это связано с конфиденциальностью», сообщает портал Isее.mn.

Минувшей ночью температура в Улан-Баторе опустилась ниже 28-30 градусов по Цельсию.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2022.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com