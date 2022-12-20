В Монголии 17-летней протестующей оказали медицинскую помощь из-за замерзания

CentralAsia (MNG) - Демонстрация граждан с требованием назвать имена похитителей угля и привлечь их к ответственности продолжается сегодня, 20 декабря уже 17-й день. 50-60 протестующие ночуют на центральной площади Улан-Батора.

В ночи 19-20 декабря 17-летней протестующей оказали медицинскую помощь из-за замерзания.

В связи с этим сообщили в столичном департаменте здравоохранения: «Мы загружаем данные. В настоящее время предоставить информацию невозможно, поскольку это связано с конфиденциальностью», сообщает портал Isее.mn.

Минувшей ночью температура в Улан-Баторе опустилась ниже 28-30 градусов по Цельсию.

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