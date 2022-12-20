Зеленский рассказал об атаке дронов на Украину и назвал самую горячую точку на фронте

- Азия и мир, политика
- 12:20, 20 декабря 2022
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|Продолжение: Над Киевом сбили 18 из 23 дронов при утреннем обстреле. Один из них попал по объекту критической инфраструктуры
|Предыстория: Кличко сообщил о взрывах в Киеве
CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение в котором рассказал об атаке дронов на Украину 19 декабря и о ситуации на фронте.
По словам Зеленского Бахмут остается самой горячей точкой на линии фронта.
«Бахмут остается самой горячей точкой на всей линии фронта – более 1300 километров активных боевых действий»,- сказал он.
Главное из заявлений президента:
Рассказал об атаке российских дронов на Украину, большинство которых были сбиты. Но из-за нескольких дронов отключены от света больше домов, чем обычно.
Сообщил о своем обращении к лидерам объединения стран Северной Европы с призывом дать оружие и ПВО.
Обратился к грузинским властям и народу с призывом проявить милосердие в отношении Михаила Саакашвили и перевести его в заграничную клинику.
Киевские власти утром 19 декабря сообщали, что российские войска атаковали Киевскую область дронами. Сработала система противовоздушной обороны. Позже стало известно, что в результате атаки в Киеве поврежден объект инфраструктуры. Киевская военная администрация сообщила, что город атаковали 23 дрона-камикадзе иранского производства Shahed, 18 из них были сбиты.