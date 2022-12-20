Зеленский рассказал об атаке дронов на Украину и назвал самую горячую точку на фронте

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение в котором рассказал об атаке дронов на Украину 19 декабря и о ситуации на фронте.

По словам Зеленского Бахмут остается самой горячей точкой на линии фронта.

«Бахмут остается самой горячей точкой на всей линии фронта – более 1300 километров активных боевых действий»,- сказал он.

Главное из заявлений президента:

Рассказал об атаке российских дронов на Украину, большинство которых были сбиты. Но из-за нескольких дронов отключены от света больше домов, чем обычно.

Сообщил о своем обращении к лидерам объединения стран Северной Европы с призывом дать оружие и ПВО.

Обратился к грузинским властям и народу с призывом проявить милосердие в отношении Михаила Саакашвили и перевести его в заграничную клинику.

Киевские власти утром 19 декабря сообщали, что российские войска атаковали Киевскую область дронами. Сработала система противовоздушной обороны. Позже стало известно, что в результате атаки в Киеве поврежден объект инфраструктуры. Киевская военная администрация сообщила, что город атаковали 23 дрона-камикадзе иранского производства Shahed, 18 из них были сбиты.