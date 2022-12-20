Число случаев COVID-19 в мире приблизилось к 654 млн

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CentralAsia (CA) - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 653 млн 809 тысяч 708. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 667 тыс. 567 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США – 99 млн 950 тыс. 486 и 1 млн 87 тыс. 672.

Индия – 44 млн 677 тыс. 422 и 530 тыс. 677.

Франция – 39 млн 102 тыс. 670 и 161 тыс. 658.

Бразилия – 35 млн 945 тыс. 63 и 692 тыс. 41.

Германия – 37 млн 35 тыс. 898 и 160 тыс.45.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника составил 856,2. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 325 человек, в Индии - 377, во Франции – 2 тыс. 449, в Бразилии – 3 тыс. 213, в Германии – 1 тыс. 908.