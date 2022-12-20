В Англии напечатали банкноты с портретом Карла III. Как они выглядят?

CentralAsia (CA) - Банк Англии представил дизайн банкнот с изображением короля Великобритании Карла III. Портрет монарха появится на полимерных купюрах достоинством в £5, £10, £20 и £50, сообщает Bloomberg.

Профиль монарха появился на лицевой стороне банкнот, а также в прозрачном защитном окошке рядом с изображением Биг-Бена. На оборотной стороне по-прежнему будут изображены бывший премьер-министр Уинстон Черчилль, писательница Джейн Остин, художник Дж. М. У. Тернер и математик Алан Тьюринг.

В Банке Англии отметили, что представители королевской семьи участвовали в разработке дизайна.

Банкноты с изображением короля поступят в обращение к середине 2024 года. При этом денежные знаки с портретом королевы Елизаветы II останутся законным платежным средством, пока не будут изношены или повреждены. Таким образом королевская семья хочет минимизировать экологические и финансовые последствия смены монарха.

В начале декабря в обращение поступили первые монеты с изображением Карла III. Рельеф с портретом монарха, размещенный на монете, создал британский скульптор Мартин Дженнингс. Карл III лично одобрил изображение. Монеты поступили в 9452 отделения почты, где их будут выдавать в качестве сдачи.