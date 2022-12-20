В Узбекистане 2023 год объявлен «Годом заботы о человеке и качественного образования»

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая с посланием Олий Мажлису и народу Узбекистана, предложил объявить 2023 год «Годом заботы о человеке и качественного образования». Предложение было поддержано присутствующими.

«Повышение качества образования – единственно правильный путь развития Нового Узбекистана!

Нам нужно продолжать начатые реформы в этой сфере, выходить в образовательные учреждения, больше общаться с учителями и наставниками, совместно решать поднимаемые ими вопросы по улучшению качества.

Мы включим в Государственную программу следующего года все поднятые нашим народом вопросы с конкретными решениями.

Прошу депутатов и сенаторов, представителей махаллей, интеллигенцию, молодежь, бизнесменов и широкую общественность быть активными в этих процессах, выдвигать новые предложения и инициативы», — сказал Шавкат Мирзиёев.

В начале своего выступления глава государства отметил, что завершающийся 2022 год был очень сложным годом испытаний.

«Обретённый нами за этот период опыт вновь подтверждает одну истину: лишь упорным и самоотверженным трудом можно добиться прогресса», — сказал он.

В этом году численность населения Узбекистана превысила 36 миллионов, ежегодно пополняясь новым поколением почти в 900 тысяч человек, «что нас, конечно, радует», отметил президент.

«Мы стараемся создавать все необходимые условия для того, чтобы каждый в нашей большой и дружной семье — Узбекистане — жил в мире и благополучии», — сказал глава государства.

Он отметил ряд достижений страны, «несмотря на пандемию, глубокий экономический, политический кризис и противоречия в мире».

«В результате широкомасштабных и эффективных реформ валовой внутренний продукт страны впервые превысил 80 млрд долларов. Только в этом году в нашу экономику было привлечено 8 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, а экспорт достиг 19 млрд долларов», — сказал президент.