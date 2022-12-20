В Узбекистане 2023 год объявлен «Годом заботы о человеке и качественного образования»

- Узбекистан, общество
- 14:51, 20 декабря 2022
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая с посланием Олий Мажлису и народу Узбекистана, предложил объявить 2023 год «Годом заботы о человеке и качественного образования». Предложение было поддержано присутствующими.
«Повышение качества образования – единственно правильный путь развития Нового Узбекистана!
Нам нужно продолжать начатые реформы в этой сфере, выходить в образовательные учреждения, больше общаться с учителями и наставниками, совместно решать поднимаемые ими вопросы по улучшению качества.
Мы включим в Государственную программу следующего года все поднятые нашим народом вопросы с конкретными решениями.
Прошу депутатов и сенаторов, представителей махаллей, интеллигенцию, молодежь, бизнесменов и широкую общественность быть активными в этих процессах, выдвигать новые предложения и инициативы», — сказал Шавкат Мирзиёев.
В начале своего выступления глава государства отметил, что завершающийся 2022 год был очень сложным годом испытаний.
«Обретённый нами за этот период опыт вновь подтверждает одну истину: лишь упорным и самоотверженным трудом можно добиться прогресса», — сказал он.
В этом году численность населения Узбекистана превысила 36 миллионов, ежегодно пополняясь новым поколением почти в 900 тысяч человек, «что нас, конечно, радует», отметил президент.
«Мы стараемся создавать все необходимые условия для того, чтобы каждый в нашей большой и дружной семье — Узбекистане — жил в мире и благополучии», — сказал глава государства.
Он отметил ряд достижений страны, «несмотря на пандемию, глубокий экономический, политический кризис и противоречия в мире».
«В результате широкомасштабных и эффективных реформ валовой внутренний продукт страны впервые превысил 80 млрд долларов. Только в этом году в нашу экономику было привлечено 8 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, а экспорт достиг 19 млрд долларов», — сказал президент.