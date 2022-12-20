Афганистан по-прежнему является источником опасности для Таджикистана и других стран ОДКБ, - Зась

Станислав Зась // Пресс-служба Кабмина.

CentralAsia (TJ) - Афганистан по-прежнему является источником опасности для государств-членов ОДКБ и в первую очередь для Таджикистана. Об этом во время пресс-конференции об итогах деятельности ОДКБ в 2022 году и результатах очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване сказал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, передает БЕЛТА.

«Я могу констатировать такую оценку всех государств организации: Афганистан по-прежнему является источником опасности для государств-членов ОДКБ и прежде всего Таджикистана. Сейчас мы не видим явной угрозы непосредственного вторжения со стороны Афганистана», - сказал Станислав Зась.

Генеральный секретарь ОДКБ отметил, что сохраняются угрозы, которые существовали ранее. «Это угрозы террористического характера, наркотрафик, экстремизм. Поэтому мы придаем важное значение укреплению безопасности наших южных рубежей», - заявил генсек.

По словам Станислава Зася, эта работа ведется в разных направлениях. «Это и проведение совместных мероприятий на этом направлении, и укрепление тех сил и средств, которые участвуют в защите и охране южных рубежей Таджикистана. По нашей оценке, актуальным остается и завершение работы над разработкой программы по усилению отдельных участков границы Таджикистана и Афганистана. Сейчас есть объективные трудности, которые мы пытаемся преодолеть для завершения этой работы», - заключил он.

Зась также сообщил, что на данный момент не обсуждается вопрос вхождения в ОДКБ новых членов.

«Сейчас этот вопрос не обсуждается. И не нужно к нему подходить упрощенно, не нужно гнаться за количеством. Шаги по расширению организации должны повышать ее эффективность и укреплять общую безопасность. Нужно работать не на количество, а на качество», - сказал он.

При этом на этой же конференции Генсек ОДКБ сообщил, что ведутся работы по укреплению сотрудничества с Китаем. Однако, какого рода это сотрудничество, не сообщается.

Он лишь сообщил, что «ведется соответствующая работа - и по парламентской линии, и по линии министерств иностранных дел, определенная работа проводится по укреплению сотрудничества ОДКБ – Китай».

В состав ОДКБ сейчас входят шесть государств - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

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