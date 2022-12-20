Мирзиёев рассказал, как Узбекистан будет бороться с энергодефицитом

Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем обращении к Олий Мажлису рассказал, как страна будет бороться с энергодефицитом. Речь идет о запуске новых электростанций, пересмотре программы добычи газа, энергоэффективности и внедрении зеленой энергетики. Кроме того, Узбекистану придется поэтапно перейти на рыночные отношения в энергетической сфере.

«Многие экономисты предлагают перейти на свободные рыночные отношения в энергетическом секторе. Я тоже думаю, что это правильный путь. Однако мы должны учитывать реальный доход на душу населения, социальную защищенность людей и осуществлять реформы в сфере взвешенно и поэтапно», – сказал Мирзиёев.

Все лицензии, выданные ранее на добычу газа, добавил президент, будут пересмотрены, в отношении неэффективно работающих предприятий – приняты соответствующие меры.

«Для увеличения запасов газа примем десятилетнюю программу геологоразведочных работ. Так, за счет внедрения новых технологий начнем добычу газа в глубоких пластах. В частности, к разведке высокоперспективных глубоких пластов на Устюрте привлечем авторитетных иностранных инвесторов», – заметил глава государства.

Мирзиёев рассказал, что с начала 2022 года в стране было запущено 7 электростанций мощностью 1,5 тысячи мегаватт. В следующем году завершится еще 10 крупных проектов мощностью 4,5 тысячи мегаватт.

В частности, в Бухаре, Джизаке, Кашкадарье, Навои, Самарканде, Фергане и Ташкентской области будут построены солнечные и ветряные электростанции, где дополнительно планируется вырабатывать 13 миллиардов киловатт электроэнергии. За счет этого подача электроэнергии в домохозяйства увеличится на 50 процентов.

При этом, по словам президента, к сожалению, в экономике страны энергии расходуется в два раза больше, чем в других странах.

«Поэтому мы примем Национальную программу повышения энергоэффективности», – отметил глава государства.

Кроме того, будет значительно расширено использование мини-станций, работающих от возобновляемых источников энергии. Установка солнечных батарей и коллекторов горячей воды станет обязательной для всех бюджетных организаций. В результате в ближайшие пять лет здания государственных и бюджетных организаций будут полностью, на 100%, переведены на потребление зеленой электроэнергии.

«В целом в предстоящие три года во всех государственных организациях будут установлены солнечные панели и коллекторы горячей воды. Для этого будут привлечены инвестиции в объеме 2 миллиарда долларов. За счет этого 60% потребления электроэнергии и газа будет переведено на зелёную энергию», – подчеркнул президент.

Мирзиёев добавил, что для домохозяйств размер субсидий, выделяемых на установку солнечных батарей, будет увеличен в 2 раза.