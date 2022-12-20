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Неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге пройдет 26–27 декабря

CentralAsia (CA) -  Неформальная встреча глав стран СНГ пройдет в Санкт-Петербурге с 26 по 27 декабря. Об этом сообщил исполнительный секретарь содружества Сергей Лебедев.

«На следующей неделе не менее важная встреча, неформальная, глав государств СНГ в Санкт-Петербурге. По приглашению президента России 26–27 (декабря) эта встреча состоится. Мы надеемся, что она придаст дополнительный импульс нашему сотрудничеству»,— сказал Лебедев.

9 декабря о встрече лидеров стран СНГ сообщил президент России Владимир Путин. Точную дату саммита президент не назвал, но уточнил, что он пройдет перед Новым годом в Санкт-Петербурге.

В прошлый раз визит глав стран СНГ в рамках неформальной встречи в Петербург состоялся 7 октября, в день рождения Владимира Путина. Тогда в неформальном саммите приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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