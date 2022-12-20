Узбекистан отправил в Европу первый товарный поезд в обход России

CentralAsia (UZ) - Узбекистан впервые отправил поезд с медью в Европу по Среднему коридору (Транскаспийский международный транспортный маршрут) в обход России, сообщила государственная компания «Узбекистон темир йуллари» («Железные дороги Узбекистана», ЖДУ). Поезд запущен в рамках плана по поддержанию торговых связей с Европейским союзом.

Состав состоял из 46 вагонов и перевозил 91 контейнер с грузом медного концентрата. По новому маршруту он пересечет Туркменистан, Азербайджан, Грузию и прибудет в Болгарию.

Каспийское и Черное моря он пересечет с помощью паромных переправ. Длина нового маршрута составляет более 4000 км.

Идущий от Китая в Европу Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТР), или «Средний коридор», разрабатываемый в рамках китайской инициативы «Один пояс – один путь», пока не привлекал особых объемов грузопотока, но сейчас его роль возрастает.

Так, с начала года объемы перевозок по данному коридору значительно увеличились. По данным «Азербайджанских железных дорог», с января по март 2022 года по данному маршруту было перевезено 266,3 тысячи тонн грузов, что на 123% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Контейнерные перевозки составили 5847 TEU, что на 19% больше, чем в первом квартале прошлого года.

«Средний коридор» попал в поле зрения мировых перевозчиков после того, как в марте 2021 года в Суэцком канале сел на мель Ever Given, один из крупнейших контейнеровозов в мире, остановив движение по каналу на неделю, что привело к скоплению более 100 судов с товарами на миллиарды долларов. После этого многие обратили свое внимание на «Средний коридор».

Новые возможности заинтересовали Китай, ведь с помощью «Среднего коридора» грузы можно доставлять по более удобному и более короткому маршруту, чем через Суэцкий канал. Если по морю груз из Китая в Европу идет 30-40 дней, то поездом время доставки сокращается до всего 15-25 дней.

Хотя «Средний коридор» пока не играет значительную роль в перевозке грузов между Европой и Азией, в условиях новых реалий растет востребованность этого проекта. При этом странам, через которые проходит Транскаспийский международный транспортный маршрут, придется предпринять шаги для увеличения пропускной способности коридора. Сейчас они объединяют усилия для того, чтобы этот транспортный коридор, соединяющий крупнейших производителей и потребителей континента, стал надежной, безопасной и политически независимой логистической структурой.