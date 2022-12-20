Мирзиёев рассказал, как идет процесс изменения Конституции

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе обращения к Олий Мажлису и народу Узбекистана рассказал, как идет процесс изменения Конституции.

«Принцип «прежде всего – человек, а затем – общество и государство» должен глубоко утвердиться в Конституции и законах, в нашей повседневной жизни. Нам необходимо и дальше укреплять национальную государственность, благодаря этому прочному фундаменту мы способны эффективно преодолевать сегодняшние серьезные испытания и будущие, еще не известные вызовы и угрозы», – отметил он.

С учетом этого, добавил президент, продолжается работа по совершенствованию Основного закона. Наш народ ждет больших изменений от конституционной реформы. Ярким подтверждением тому является более 220 тысяч поступивших на сегодня предложений.

«Обсуждения и дебаты продолжаются. Все мы видим, что наши депутаты и политические партии проявляют ответственность и активность в данном процессе, внимательно относятся к каждому предложению. Благодарю их за это. Мы будем принимать решения, опираясь на принцип «Общество – инициатор реформ» и советуясь по всем вопросам с нашим народом», – сказал он.

По словам президента, нам необходимо разработать современную Конституцию, проникнутую идеей уважения чести и достоинства человека как высшей ценности, такой Основной закон, который будет полностью соответствовать целям Нового Узбекистана и послужит будущим поколениям.

«Все предложения и пожелания, высказанные нашими гражданами, обязательно будут учтены и проект Конституции – вынесен на всенародный референдум. Самое важное, каждый наш соотечественник должен почувствовать себя сопричастным проводимой реформе, чтобы иметь право гордо сказать: «Это – моя Конституция», – подчеркнул Мирзиёев.