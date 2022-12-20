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Месси выиграл у куриного яйца. Футболист побил рекорд по количеству лайков Instagram

CentralAsia (CA) -  Пост Лионеля Месси в Instagram о победе на ЧМ-2022 установил рекорд по количеству лайков. Фотография по числу реакций обошла знаменитое куриное яйцо, сообщает Express. Запись набрала более 56 млн отметок «нравится».

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Публикация от Leo Messi (@leomessi)

Предыдущий рекорд принадлежал изображению куриного яйца со страницы World Record Egg, которое было опубликовано в январе 2019 года. Сейчас эта публикация уступает фотографии капитана сборной Аргентины на 300 тыс. лайков.

В финальном матче, 18 декабря, сборная Франции уступила Аргентине в серии пенальти. Основное время закончилось со счетом 2:2, а дополнительное время — 3:3. Лионель Месси признан лучшим игроком мундиаля, а француз Килиан Мбаппе — лучшим бомбардиром, на его счету восемь голов.

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