Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 300 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:32, 20 декабря 2022
- Просмотров: 1318
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины 20 декабря озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 19 декабря.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 99 230 (+430) человек,
танков – 2 995 (+7) ед,
боевых бронированных машин – 5 974 (+5) ед,
артиллерийских систем – 1 960 (+7) ед,
РСЗО – 410 (+0) ед,
средств ПВО – 212 (+0) ед,
самолетов – 281 (+0) ед,
вертолетов – 266 (+2) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 680 (+23) ед,
крылатых ракет – 653 (+0) ед,
кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 4 599 (+7) ед,
специальной техники – 177 (+2) ед.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.