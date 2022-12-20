Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 300 дней военных действий

Азия и мир, политика

17:32, 20 декабря 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины 20 декабря озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 19 декабря. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 99 230 (+430) человек, танков – 2 995 (+7) ед, боевых бронированных машин – 5 974 (+5) ед, артиллерийских систем – 1 960 (+7) ед, РСЗО – 410 (+0) ед, средств ПВО – 212 (+0) ед, самолетов – 281 (+0) ед, вертолетов – 266 (+2) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 680 (+23) ед, крылатых ракет – 653 (+0) ед, кораблей/катеров – 16 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн – 4 599 (+7) ед, специальной техники – 177 (+2) ед. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia