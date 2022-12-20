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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 300 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины 20 декабря озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 19 декабря.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 99 230 (+430) человек,

танков – 2 995 (+7) ед,

боевых бронированных машин – 5 974 (+5) ед,

артиллерийских систем – 1 960 (+7) ед,

РСЗО – 410 (+0) ед,

средств ПВО – 212 (+0) ед,

самолетов – 281 (+0) ед,

вертолетов – 266 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 680 (+23) ед,

крылатых ракет – 653 (+0) ед,

кораблей/катеров – 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 599 (+7) ед,

специальной техники – 177 (+2) ед.

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