Мэрия Улан-Батора приняла решение передать демонстрантам в пользование три зала Культурного центра

CentralAsia (MNG) - 20 декабря, согласно заявке столичного губернатора и мэра города Улан-Батор, три помещения культурного центра будут использоваться гражданами, шествующими по главной площади, сообщил заместитель столичного губернатора, отвечающий за социальное развитие, образование и здравоохранение, З.Төмөртөмөө.

В эти холодные дни медицинские услуги будут оказываться гражданам в одном помещении здания Культурного центра, а для обеспечения их безопасности в этом же помещении будут дежурить сотрудники полиции.

Кроме того, протестующим будет предоставлена ​​комната для разминки и отдыха, а также они смогут пользоваться туалетом Культурного центра.Администрация города Улан-Батор поэтапно принимает необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, участвующих в акции, и продолжает решать поданные запросы, исходя из своих возможностей. Например, протестующим были предоставлены две юрты с утеплением и отоплением, огнетушители, провода кабеля, столы, стулья, телевизоры, подключена антенна канала ДДЕШ (местный интернет-тв провайдер). Об этом сообщило столичное управление по обучению, исследованиям и связям с общественностью.

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