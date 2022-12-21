Единственная женщина-депутат, предположительно причастная к делу о краже угля, дала показания

депутат Адьяасурэн Амгалан

CentralAsia (MNG) - Член Демократической партии, единственная женщина, предположительно причастная к делу о краже угля, дала вчера показания в Антикоррупционной службе.

На прошлой неделе антикоррупционное агентство назвало имена 17 человек, находящихся под следствием по делу об угле. Среди этих людей 7 депутатов, одна из них депутат Адьяасурэн Амгалан. Она единственная женщина среди подозреваемых, предположительно причастных к делу о краже угля.

Адьяасурэн Амгалан, член Комитета по национальной политике Демократической партии, глава Демократического союза женщин аймака Баянхонгор, генеральный директор группы «Номгон санчир», была выбрана на парламентских выборах 2020 года от аймака Баянхонгор и стала депутатом.

Она должна была позвана в Антикоррупционной службе и дать показания, но вчера /20.12.2022/ решила пойти сама и дать показания.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения