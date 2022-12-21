Монгольское АО «Gobi» подписало соглашение о сотрудничестве с известным итальянским дизайнером Джорджио Спина

CentralAsia (MNG) - АО «Gobi», первый национальный производитель с 41-летней историей, подписал соглашение о сотрудничестве с известным в мире моды итальянским дизайнером Джорджио Спина. Он работал с дизайнерами из итальянских и других домов моды, а теперь будет сотрудничать с монгольским кашемировым брендом «Gobi», чтобы выразить свое воображение с помощью кашемировой нити.

Таким образом, результатом сотрудничества является поставка продукции, изготовленной итальянским дизайнером с изобретательностью итальянского дизайнера с использованием промышленно обработанной кашемировой нити из пастабищ монгольских скотоводов без каких-либо посредников.

Пряжа дизайнера трикотажа Джорджио используется всемирно известными модными брендами, такими как Dior, Giorgio Armani, LV, Max Mara и Chanel.

Джорджио Спина — стилист. Он всегда выбирал, любил, совершенствовал, складывал в новые переплетения и предложения, в конечном итоге работал в тесном контакте с трикотажем и с теми людьми, которые всегда были его частью; вязальщицы, специалисты по пряже, программисты, химики и красильщики, делящиеся мастерством, изобретательностью, техникой и секретами, заражающими друг друга в групповой гармонии.

Из этой страсти родился его бренд «Spina», где свитер становится верхней одеждой, питается формами и пряжей, искусно разработанными для существенного аспекта изобретения, более похожего на предмет, чем просто предмет одежды, который можно носить, и вместе взятые, абсолютно вневременной.

После сотрудничества с различными итальянскими и зарубежными дизайнерами, сегодня он отдает свой опыт и энтузиазм на службу стилистическому проекту с использованием лучшего в мире волокна — монгольского кашемира. Он сотрудничает не случайно, а разделяя путь и цели с пряжей Be.Mi.Va. компания, которая привносит многолетний опыт в дизайн и создание фантазийной пряжи, а также Filiitaly-Lab, один из самых важных производителей пряжи из альпаки с духом, сочетающим традиции и инновации в каждом производственном выборе.

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