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Проекту монгольских физиков удалось привлечь $500 тыс. финансирования от Минобороны США, — TenGer TV

CentralAsia (MNG) -  Осуществляется исследовательский проект по постоянным магнитам с высокой энергией излучения в Монголии.

Профессор Э. Цогбадрах, руководитель проекта, сказал: «Впервые в истории Монголии мы смогли получить финансирование от правительства США и их Министерства обороны. Кроме того, более половины подрядчиков проекта — студенты».

С реализацией проекта он станет базой инструментов и оборудования в Монголии, а также финансовой поддержкой для дальнейших исследований.

«Выполняя эту исследовательскую работу, мы извлечем перманент магнит, который называется постоянным магнитным полем, и обнаружим необходимые для этого дешевые материалы. Исследовательская работа этого проекта состоит из трех этапов. Например, мы будем извлекать магнитные материалы, которые не содержат редкоземельных элементов», — говорит профессор Д. Одхуу из Инчхонского университета.

Постоянный магнит – изделие из магнитотвёрдого материала с высокой остаточной магнитной индукцией, сохраняющее состояние намагниченности в течение длительного времени. Постоянные магниты изготавливаются различной формы и применяются в качестве автономных (не потребляющих энергии) источников магнитного поля

Открытие проекта состоялось 16 декабря в главном корпусе Монгольского государственного университета.

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