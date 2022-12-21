Монголы переживают самую суровую зиму

CentralAsia (MNG) - Цены на муку и рис, входящие в число предметов первой необходимости монголов, резко выросли в результате войны на Украине, при этом общий уровень инфляции составил не менее 14,5 процента.

Еще хуже 40-процентный рост цен на уголь, а также дефицит, который недавние протесты приписали предполагаемой краже 385 000 тонн угля для продажи в Китае коррумпированными чиновниками.

В Монголии, где зимние температуры часто опускаются ниже -35°C, около 60 процентов населения живет в юртах — традиционных палатках, которые не подключены к системе отопления и водоснабжения советских времен, а отапливаются угольными печами.

Монголия производит нефть, но не имея экономически эффективных средств для ее переработки в бензин, она экспортирует почти все в Китай. В то время как экспорт в Китай в последние месяцы сократился из-за замедления экономики Монголии из-за строгих ограничений из-за COVID-19, цены на бензин выросли на целых 65 процентов с тех пор, как Россия начала войну на Украине в феврале.

Монголия зависит от России в отношении электроэнергии, бензина, топлива для реактивных двигателей, сжиженного нефтяного газа (СНГ) и дизельного топлива, около 60 процентов которых поступает от ее северного соседа. На Китай приходится более 80 процентов всего экспорта Монголии, 60 процентов импорта и многое другое. более 40 процентов валового внутреннего продукта (ВВП).

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