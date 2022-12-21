Уведомления о въезде и выезде иностранных иммигрантов начали регистрировать в электронном виде в Монголии

CentralAsia (MNG) - Предусмотрено, что иностранец, получивший иммиграционный вид на жительство в Монголии, должен зарегистрироваться в органе государственного управления по делам иностранцев не менее чем за 72 часа до въезда или выезда за границу нашей страны. Иммиграционная служба объявила, что иностранные граждане, получившие иммиграционный вид на жительство в Монголии, теперь могут регистрировать свои уведомления о выезде-въезде онлайн.

Памятка:

Если иностранный гражданин с иммиграционным видом на жительство выезжает в иностранное государство более 180 дней в году, его вид на жительство временно закрывается в государственном административном органе, ведающем делами иностранцев.

Если иностранный гражданин, получивший иммиграционный вид на жительство в Монголии, не находился на территории страны более 180 дней в году, орган государственного управления по делам иностранцев может аннулировать разрешение на иммиграцию.

В случае регистрации уведомления о въезде-выезде или отказа в регистрации будет направлен соответствующий ответ

Если период вашего пребывания в иностранном государстве превышает 180 дней в году, вы можете подать соответствующие документы через окно «заявление о снятии вида на жительство» или явиться в Управление по делам иностранных граждан и гражданства лично.

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