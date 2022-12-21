Владимир Зеленский посетил Бахмут

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский побывал в прифронтовом городе Бахмут, который контролируют ВСУ. Данный населенный пункт Россия считает частью Донецкой народной республики, интенсивные бои за него ведутся уже несколько месяцев.

«Он посетил передовые позиции, наградил бойцов знаками отличиями и ценными подарками. Из Бахмута президент уже уехал»,— рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров украинскому общественному вещателю «Суспильне». Кроме того украинский государственный телеканал Freedom опубликовал видео, на котором президент Владимир Зеленский вручает награды военнослужащим.

6 декабря Владимир Зеленский приехал в город Славянск (Донецкая область). 14 ноября Зеленский побывал в Херсоне, откуда несколькими днями ранее ушла российская армия. 14 сентября президент Украины посетил Изюм (Харьковская область), также после ухода оттуда российский войск.