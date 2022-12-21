Зеленский вылетел в Вашингтон на встречу с Байденом, - CNN

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Вашингтон 21 декабря на встречу с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на два источника.

«Зеленский уже на пути в Вашингтон», — говорится в сообщении.

По данным CNN, Зеленский планирует встретиться с Байденом для обсуждения нового пакета военной помощи, который будет включать ракетные системы Patriot. В ходе потенциального визита в Вашингтон он также может обратиться к Конгрессу.

Ранее Белый дом отказался комментировать информацию о потенциальном визите Зеленского. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси не подтвердила сообщения, что президент Украины приедет в Капитолий 21 декабря.

«Мы пока не знаем. Мы просто не знаем», — сказала она. На вопрос CNN, было ли ему сделано приглашение, она ответила: «Нет. Нет, пока мы не узнаем, сможет ли он приехать».

Также СМИ сообщали, что Капитолий готовится принять президента Украины на заседании Конгресса в среду.

С 24 февраля Владимир Зеленский не покидал территорию Украины (в ноябре украинский президент приезжал в Херсон, который российские власти рассматривают как часть РФ). Он выступал перед американскими конгрессменами по видеосвязи 16 марта.