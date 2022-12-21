В Афганистане зафиксировали вспышку неизвестного смертельного заболевания

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CentralAsia (CA) - В афганской провинции Забуль наблюдается вспышка неизвестного заболевания. Об этом сообщает агентство The Khaama со ссылкой на главу местного департамента здравоохранения Абдула Хакима Хакими.

По данным Хакими, болезнь выявлена у более 80 человек. Двое детей умерли.

По его словам, заболевание выявили в округе Шахджой, расположенном на востоке провинции. Основными симптомами заболевания считают высокую температуру и кровотечение из носа и рта. Однако медики пока затрудняются дать точное определение инфекции.

В мае в этой же провинции неизвестную заразную болезнь обнаружили по меньшей мере у 200 человек, сообщала газета Hasht-e Subh Daily. Госпитализировали десятки пациентов. Тогда врачи сравнивали симптомы заболевания с холерой.