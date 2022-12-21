экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Афганистане зафиксировали вспышку неизвестного смертельного заболевания
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В афганской провинции Забуль наблюдается вспышка неизвестного заболевания. Об этом сообщает агентство The Khaama со ссылкой на главу местного департамента здравоохранения Абдула Хакима Хакими.

По данным Хакими, болезнь выявлена у более 80 человек. Двое детей умерли.

По его словам, заболевание выявили в округе Шахджой, расположенном на востоке провинции. Основными симптомами заболевания считают высокую температуру и кровотечение из носа и рта. Однако медики пока затрудняются дать точное определение инфекции.

В мае в этой же провинции неизвестную заразную болезнь обнаружили по меньшей мере у 200 человек, сообщала газета Hasht-e Subh Daily. Госпитализировали десятки пациентов. Тогда врачи сравнивали симптомы заболевания с холерой.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2022.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com