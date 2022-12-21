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В Казахстане рост COVID — 259 заболевших за сутки
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 259 новых случаев коронавирусной инфекции и восемь случаев коронавирусной пневмонии. Летальных случаев не зафиксировано. Сутками ранее в стране зафиксировали 182 заболевших.

Всего в стране подтверждено 1 400 668 случаев коронавирусной инфекции и 90 467 случаев коронавирусной пневмонии.

На 21 декабря лечение продолжают получать 2 234 человека (2 127 КВИ+ и 107 КВИ-), из них в стационарах остаются 311 заболевших, амбулаторно лечатся – 1 923. Из общего числа получающих лечение в тяжелом состоянии находятся 10 человек, в состоянии крайней степени тяжести – 4 человека, на аппаратах ИВЛ – 2.

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