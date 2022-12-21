экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Талибы запретили афганским женщинам учиться в университетах
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Движение «Талибан» потребовало от университетов Афганистана приостановить занятия для девушек до дальнейшего распоряжения. Об этом сообщает Assoсiated Press со ссылкой на представителя талибов.

Как сообщает AP, решение о запрете на обучение девушек в университете приняли в ходе заседания правительства. В заявлении официального представителя Министерства высшего образования Афганистана Зиауллаха Хашми, которое имеется в распоряжении AP, говорится, что частные и государственные университеты должны как можно скорее ввести соответствующий запрет и проинформировать ведомство, когда он вступит в силу.

Три месяца назад тысячи афганских девушек сдавали вступительные экзамены в вузы, но уже действовали жесткие ограничения по специальностям, по которым они могли учиться: ветеринария, инженерное дело, экономика и сельское хозяйство были запрещены, а журналистика была ограничена.

После прихода «Талибана» к власти в августе 2021 года в Афганистане ввели раздельное обучение и отдельные входы в университетах для мужчин и женщин. В сентябре 2021 года талибы запретили девочкам посещать школу до дальнейшего распоряжения.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2022.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com