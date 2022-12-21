Талибы запретили афганским женщинам учиться в университетах

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CentralAsia (CA) - Движение «Талибан» потребовало от университетов Афганистана приостановить занятия для девушек до дальнейшего распоряжения. Об этом сообщает Assoсiated Press со ссылкой на представителя талибов.

Как сообщает AP, решение о запрете на обучение девушек в университете приняли в ходе заседания правительства. В заявлении официального представителя Министерства высшего образования Афганистана Зиауллаха Хашми, которое имеется в распоряжении AP, говорится, что частные и государственные университеты должны как можно скорее ввести соответствующий запрет и проинформировать ведомство, когда он вступит в силу.

Три месяца назад тысячи афганских девушек сдавали вступительные экзамены в вузы, но уже действовали жесткие ограничения по специальностям, по которым они могли учиться: ветеринария, инженерное дело, экономика и сельское хозяйство были запрещены, а журналистика была ограничена.

После прихода «Талибана» к власти в августе 2021 года в Афганистане ввели раздельное обучение и отдельные входы в университетах для мужчин и женщин. В сентябре 2021 года талибы запретили девочкам посещать школу до дальнейшего распоряжения.