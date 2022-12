Как встретили сборную Аргентины на родине после победы на ЧМ-2022? Видео

CentralAsia (CA) - Сборная Аргентины по футболу прилетела в Буэнос-Айрес после победы на чемпионате мира – 2022 в Катаре. Одним из первых из самолёта вышел Лионель Месси, держащий в руках Кубок мира, сообщает телеканал ESPN Argentina.

Болельщики встретили игроков бурными овациями в Международном аэропорту имени министра Пистарини, несмотря на то, что самолёт с футболистами приземлился в 02:30 по местному времени. Капитан команды Лионель Месси и тренер Лионель Скалони первыми вышли из самолёта, и Месси сразу поднял над головой кубок, возвращение которого в Аргентине ждали 36 лет.

The World Cup trophy has landed in Argentina 🇦🇷pic.twitter.com/GmGHOcdvt8 — Messi Media (@LeoMessiMedia) December 20, 2022

Футболисты отправились на автобусе с полуоткрытым верхом на чемпионский парад по улицам Буэнос-Айреса, где их ожидали тысячи ликующих фанатов. На двухэтажном автобусе с открытой крышей было написано «Чемпионы мира».

¡IMPACTANTE! Rodri De Paul filmó desde el micro de los campeones del mundo el recibimiento de la gente en Argentina. pic.twitter.com/2kVfKOh3Zk — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 20, 2022

This is Argentina at 4 am



Beautiful scenes 😍 pic.twitter.com/wx6Y250iTm — Messi Media (@LeoMessiMedia) December 20, 2022

День возвращения сборной правительство страны объявило выходным, чтобы люди могли вместе со спортсменами отпраздновать триумф.

This video of Argentina fans greeting the team after leaving the airport in Buenos Aires is unreal 🤯🤯



This was also around 4am local time 😳



(via rodridepaul IG) pic.twitter.com/2zOFRIdOkm — FOX Soccer (@FOXSoccer) December 20, 2022

Больше 4 млн человек вышли на чемпионский парад сборной Аргентины.

The Argentina 🇦🇷 team have landed in Buenos Aires. They almost get caught in the overhead cables! Whilst on the bus.



pic.twitter.com/uaZrOZDlpb — Mimi Fawaz (@MimosaFawaz) December 20, 2022

Празднования в Аргентине начались ещё в воскресенье, сразу после победы сборной. Десятки тысяч собравшихся пели, танцевали, скандировали имя Месси.

В финале ЧМ встречались команды Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью – 3:3. Аргентинцы выиграли в серии пенальти со счётом 4:2 и стали чемпионами мира.