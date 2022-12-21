Казахстан допустил скорое начало поставок нефти в Германию

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CentralAsia (KZ) - Казахстанская национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) рассматривает возможность пробной отправки партии нефти в Германию, сообщается на сайте оператора.

Речь идет об экспорте казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» на нефтеперерабатывающий завод в Шведте на востоке ФРГ (федеральная земля Бранденбург). Годовая мощность этого НПЗ превышает 10 млн т сырой нефти, он снабжает топливом Берлин и большую часть восточной Германии, отмечается в сообщении. Вопрос поставок председатель правления «КазМунайГаза» Магзум Мирзагалиев обсудил с парламентским статс-секретарем немецкого Минэкономики Михаэлем Кельнером и депутатом бундестага Кристианом Герке.

«Депутат бундестага выразил заинтересованность в стабильных поставках сырья из РК по нефтепроводу «Дружба». Глава КМГ подтвердил возможность экспорта казахстанской нефти в Германию по данному нефтепроводу, однако отметил необходимость решения контрактных и технических вопросов», — говорится в сообщении.

Мирзагалиев пояснил, что экспортные объемы нефти поставляются через единого системного трейдера KMG Trading на НПЗ компании в Румынии, а остаток реализуется в рамках долгосрочных договоров. Однако, согласно поручению президента республики Касым-Жомарта Токаева, «КазМунайГаз» рассматривает возможность пробной поставки партии нефти в Германию уже в январе 2023 года.

5 декабря вступило в силу эмбарго ЕС на поставки российской нефти по морю и потолок цен на нее. Запрет не касается поставок трубопроводного сырья, которое транспортируется по «Дружбе». По южной части трубопровода она поступает в Чехию, Словакию и Венгрию, а по северной — в Германию и Польшу, которые обещали в одностороннем порядке отказаться от импорта российской нефти по трубопроводу. ФРГ обязалась сделать это к 31 декабря.

20 декабря глава «Транснефти» Николай Токарев заявил, что Германия и Польша подали заявки на прокачку нефти по «Дружбе» на следующий год. В Минэкономики Германии, в свою очередь, пояснили, что НПЗ в Шведте и Лойне не собираются в следующем году закупать нефть в России, а забронировали мощности в Казахстане. Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин на это ответил, что Казахстан не обращался по поводу прокачки нефти в Германию. «Те объемы, которые раньше шли из России в Германию, Казахстан заместить не может», — указал Демин.

Россия поставляла в Германию 19–20 млн т нефти в год, еще 10 млн т — в Польшу, уточнил представитель «Транснефти». При этом Казахстан может прокачать по нефтепроводу Атырау — Самара лишь 3–5 млн т, возможно, 7 млн, утверждает он.

Большая часть сырья из Казахстана экспортируется по двум нефтепроводам: Узень — Атырау — Самара и КТК (Каспийский трубопроводный консорциум). Последний обеспечивает поставки более двух третей всей экспортной нефти страны, а также перекачивает сырье с российских месторождений, в том числе на Каспии.

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