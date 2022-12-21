Власти Китая изменили критерии установления смерти от COVID-19

CentralAsia (CA) - В Китае теперь умершими от коронавируса будут считать только тех, чьей причиной смерти стала дыхательная недостаточность, вызванная COVID-19. Об этом сообщил заведующий инфекционным отделением Первой больницы Пекинского университета Ван Гуйцян.

По его словам, это решение приняли из-за того, что основной причиной смертности у зараженных омикрон-штаммом чаще являются посторонние болезни, которые были у человека до COVID-19. «Очень редко, когда люди действительно умирают непосредственно от дыхательной недостаточности, вызванной коронавирусной инфекцией»,— пояснил Ван Гуйцян на пресс-конференции.

В начале декабря в Китае отменили всеобщее ПЦР-тестирование при вспышках коронавируса и разрешили ездить из одного региона в другой без предъявления теста. На этот шаг власти пошли после того, как в конце ноября в стране начались массовые акции протеста против жестких коронавирусных ограничений. С 14 декабря в Китае перестали учитывать бессимптомные случаи заболевания COVID-19.