Главная новогодняя елка Бишкека вошла в топ-10 самых высоких елок СНГ. Как они выглядят?

CentralAsia (KG) - Опубликован рейтинг Топ-10 самых высоких новогодних елок, установленных в столицах Содружества Независимых Государств.

Рейтинг представили по результатам исследования высоты главных новогодних елок в столицах стран СНГ для праздника нового 2023 года.

Топ-10 самых высоких елок в СНГ выглядит так:

1. Главная новогодняя ёлка Туркменистана 2023-2022 — искусственная елка высотой 43 метра перед культурно-развлекательным центром «Алем» («Вселенная») в Ашхабаде, столице Туркменистана.

Аяз Баба и Гарпамык, туркменские Дед Мороз и Снегурочка, зажгли огни на главной ёлке Туркменистана в Ашхабаде 15 декабря 2022 года.

Ашхабад, Туркменистан, 43 метра

2. Главная новогодняя елка Армении 2023-2022 — искусственная елка высотой 37 метров на площади Республики в Ереване, столице Армении, зажжена 5 декабря 2022 года во время Церемонии открытия Junior Eurovision Song Contest 2022.

Ереван, Армения, 37 метров.

3. Главная новогодняя ёлка Узбекистана 2023-2022 — искусственная елка высотой 35 метров в комплексе «Истиклол» в парке «Янги Узбекистон» («Новый Узбекистан») в Ташкенте, столице Узбекистана.

Ташкент, Узбекистан, 35 метров.

4. Баку, Азербайджан, 34 метра.

Баку, Азербайджан, 34 метра.

5. Главная елка Таджикистана 2023-2022 — искусственная елка высотой 30 метров на площади Истиклол в Душанбе, столице Таджикистана.

Душанбе, Таджикистан, 30 метров.

6. Главная новогодняя ёлка России это живая ель высотой 27 метров на Соборной площади Кремля в Москве.

7. Главная новогодняя ёлка Беларуси 2023-2022 — искусственная елка высотой 27 метров на Октябрьской площади в Минске, столице Беларуси.

Минск, Беларусь, 27 метров.

8. Главная новогодняя ёлка Казахстана 2023-2022 — искусственная елка высотой 25 метров на территории выставочного центра EXPO возле монумента 25-летия Независимости в Астане, столице Казахстана, зажжена 19 декабря 2022 года.

Астана, Казахстан, 25 метров.

9. Главная новогодняя ёлка Кыргызстана 2023-2022 — искусственная елка высотой 25 метров на площади «Ала-Тоо» в Бишкеке, столице Кыргызстана, зажжена 16 декабря 2022 года.

10. Кишинев, Молдова, 20 метров.

Кишинев, Молдова, 20 метров.

В прошлом году главная новогодняя елка Туркменистана высотой 38 метров также стала самой высокой в СНГ.

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