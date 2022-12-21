Медведев встретился с Си Цзиньпином и передал ему послание от Путина

CentralAsia (CA) - Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Она прошла в государственной резиденции в Пекине. Кадры были опубликованы в Telegram-канале Дмитрия Медведева. Центральное телевидение Китая передало, что встреча прошла сегодня, 21 декабря. В секретариате зампреда Совбез сказали, что визит состоялся 20–21 декабря. Дмитрий Медведев также передал Си Цзиньпину послание от президента России Владимира Путина.

«Состоялись переговоры с генеральным секретарем ЦК компартии Китая, председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Мы обсудили вопросы взаимодействия между двумя правящими партиями, между компартией Китая и «Единой Россией». Обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, нашего стратегического партнерства во всех сферах, включая, конечно, промышленную кооперацию и многое другое. Обсудили международную ситуацию, включая конфликт на Украине. Эти переговоры были весьма полезными»,— сказал в видеоролике Дмитрий Медведев.

Он также передал лидеру КНР послание от президента Владимира Путина, сообщили в секретариате зампреда Совбеза. По его данным, в послании был отмечен «беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации», также выражена уверенность «в неизменном поступательном развитии межгосударственных и межпартийных связей в тесном взаимодействии с новым руководящим составом КПК, избранным по итогам недавнего партийного форума китайских коммунистов».

Дмитрий Медведев и Си Цзиньпин договорились об активизации сотрудничества между возглавляемыми ими партиями. Они оба высоко оценили нынешнее состояние и «перспективы российско-китайских отношений». «Стороны сверили часы по ряду значимых вопросов международного характера, констатировав широкое совпадение подходов Москвы и Пекина к наиболее актуальным мировым проблемам, затронули тематику стратегической внешнеполитической координации, в том числе в рамках ООН и на других многосторонних площадках, включая ШОС, БРИКС и Группу двадцати. Обсуждалась ситуация на постсоветском пространстве, включая украинский кризис»,— добавили в секретариате.

Владимир Путин в последний раз лично приезжал в Китай 4 февраля, за несколько недель до начала военных действий в Украине. По итогам трехчасовых переговоров стороны опубликовали совместное заявление, в котором Китай поддержал требование России о нерасширении НАТО на Восток и другие предложения по гарантиям безопасности в Европе. Также обе страны призвали Североатлантический альянс «отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других государств, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов».