Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 654,4 млн

CentralAsia (CA) - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 654 490 212, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 669 729 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 100 003 814 и 1 088 236.

Индия - 44 677 554 и 530 680.

Франция - 39 174 528 и 161 788.

Бразилия - 36 001 760 и 692 280.

Германия - 37 088 426 и 160 246.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро среды составил 856,4. В США на 1 млн жителей скончались 3 327 человек, в Индии - 377 во Франции - 2 451, в Бразилии - 3 214, в Германии - 1 910.