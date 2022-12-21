С 2023 года в Казахстане начнут контролировать мобильные переводы госслужащих и работников квазигоссектора

CentralAsia (KZ) - В Казахстане с 2023 года налоговые органы начнут контролировать переводы государственных служащих и их супругов, а также работников квазигосударственного сектора, в 2024 году к этому списку прибавятся индивидуальные предприниматели, а с 2025 года – все граждане Казахстана. Об этом в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заявил председатель комитета государственных доходов министерства финансов РК Данияр Жаналинов.

«Сведения (о переводах в комитет госдоходов) начнут поступать поэтапно. Первый этап, с 2023 года, в отношении физических лиц, которые являются госслужащими, приравненными к ним и их супруги. На втором этапе это будут работники квазигосударственного сектора, это тоже будет следующий год. Третий этап – это 2024 год по индивидуальным предпринимателям. Последний этап завершается 2025 годом по всем гражданам, которые осуществляют переводы», - сказал Жаналинов.

Он напомнил, что информация по мобильным переводам будет поступать в органы государственных доходов в соответствии с установленными нормами закона. То есть речь идет не обо всех переводах между физлицами, а по определенным критериям – 100 и более переводов в месяц, причем эти переводы должны повторяться на протяжении трех месяцев подряд. Жаналинов заверил, что без этих условий «сведения о переводах никаким образом к нам поступать не смогут».

Ранее министерство финансов Казахстана разработало критерии по мобильным переводам физических лиц, а именно: какие операции будут иметь признаки получения дохода от предпринимательской деятельности. Так, под критерии подпадает физическое лицо, которое три месяца подряд получало денежные средства от ста различных лиц. В рамках Налогового кодекса предусматривается, что до 2025 года банки будут передавать в органы госдоходов соответствующие сведения.

При этом планировалось, что на первом этапе, с 1 января 2022 года, будут передаваться сведения по государственным служащим и их супругам, а также лицам, приравненных к ним и их супругам; на втором этапе, а с 1 января 2023 года, – сведения по работникам бюджетной сферы и их супругам, а также работникам субъектов квазигосударственного сектора и их супругам; на третьем этапе. С 1 января 2024 года – сведения по руководителям, учредителям (участникам) юридических лиц и их супругам, индивидуальным предпринимателям и их супругам; на четвертом этапе, с 1 января 2025 года, – сведения по всем оставшимся категориям населения. Личные переводы физических лиц и добросовестных налогоплательщиков не затрагиваются.

Все эти меры нацелены на предотвращение ущерба от уклонения от уплаты налогов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения