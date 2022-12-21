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Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан. Фото

CentralAsia (UZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан, сообщает Акорда.

В международном аэропорту Ташкента главу Казахстана встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

В рамках двухдневного визита запланированы переговоры с президентом Узбекистана в узком и расширенном составах, подписание ряда двусторонних договоров и соглашений.

Ранее сообщалось, что государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан запланирован на 21-22 декабря. Ожидается, что стороны обсудят актуальные вопросы взаимодействия, перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономического и транзитно-транспортного сотрудничества, а также взаимодействия в гуманитарной сфере. Кроме того, лидеры стран обсудят ключевые темы региональной и международной повестки.

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