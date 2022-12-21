МИД Казахстана прокомментировал идею создания тройственного «газового союза» с Россией и Узбекистаном

CentralAsia (KZ) - Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров высказался об идее создания тройственного газового союза между Казахстаном, Россией и Узбекистаном.

По словам заместителя министра, создание газового союза было предложением российской стороны, и пока оно ничем не оформлено, никаких деталей и предложений от российской стороны не поступало.

«Это пока только идея по интегрированию каких-то процессов торговли газом. Все будет зависеть от условий, которые нам будут предложены. Пока ни о каком создании отдельной структуры, организации или межгосударственного союза в отношении газа вопрос не стоит. Это лишь была идея по урегулированию, по поставкам газа и цене», - сообщил Алмас Айдаров в кулуарах мажилиса.

Замминистра пояснил, что дефицит газа есть во всех странах, и поэтому российская сторона вышла с таким предложением.

Ранее пресс-секретарь главы Казахстана Руслан Желдибай сообщил, что Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсуждали в Москве создание «тройственного газового союза».

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