Сколько современного вооружения и техники поступило за 30 лет в армию Казахстана?

Руслан Шпекбаев

CentralAsia (KZ) - Заместитель министра обороны РК Руслан Шпекбаев рассказал журналистам сколько современного вооружения и техники поступило за 30 лет в армию Казахстана.

По его словам, казахские предприятия оборонно-промышленного комплекса обеспечивают больше половины государственного оборонного заказа. К тому же они производят ремонт и обслуживание значительного количества военной техники.

За 30 лет в Вооруженные силы Казахстана поступило 4 300 единиц современного вооружения и военной техники. В настоящее время основные усилия направлены на повышение качественных параметров войск и их поэтапное техническое переоснащение современными образцами вооружения, военной техникой и специальными средствами.

Для сухопутных войск уже поставляются бронированные колесные машины «Арлан 4х4», «Кобра», а также ракетно-артиллерийские и тяжелые огнеметные системы. Ремонтируются и модернизируются танки Т-72, БМП-2 и БТР-80, которые после обновления получат повышенные ходовые характеристики, более мощный двигатель и новую систему управления огнем. На базе АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» создаётся ракетный комплекс залпового огня с высокоточными ракетами.

Работа по техническому обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники налажена также с предприятиями Беларуси, Германии, Испании, Польши, России, Франции и др. В целом были сохранены, прошли ремонт и модернизацию перешедшие от армии СССР свыше 1 200 единиц вооружения и военной техники.

Силы воздушной обороны сдали в ремонт зенитно-ракетные комплексы С-300ПС, а С-125 отданы на модернизацию. Ремонт производится на базе ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Гранит». Там же делают отечественные радиолокационные комплексы «Нур». Для Сил воздушной обороны планируют закупить по одному военно-транспортному самолету большой грузоподъемности А400М в 2024 и в 2026 году. Производит их испанская компания Airbus D&S. В следующем году планируется покупка военно-транспортного самолёта С295М у этой же компании.

Замминистра рассказал, что Силы воздушных сил также оснащаются современными многофункциональными истребителями (Су-30СМ) поколения 4++, ударными (Ми-35М) и транспортно-боевыми (Ми-171Ш) вертолетами, военно-транспортными самолетами (С-295) и учебно-тренировочными самолетами Zlin.

На боевом дежурстве по охране воздушных рубежей стоят надежные зенитно-ракетные комплексы С-300ПС, С-200, С-125, а также отечественные радиотехнические комплексы «Нур». В ближайшее время планируют также приобрести истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-39.

Будучи выпускником артиллерийского университета ВС РФ, Шпекбаев подробно остановился на артиллерии. Среди вооружения Ракетных войск он перечислил реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», «Смерч», самоходную артиллерию «Гвоздика», «Акация», ствольную артиллерию «Д-30», «МСТА-Б», «Гиацинт» и др.

Упомянутый АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» создаёт ракетный комплекс залпового огня с дальностью стрельбы до 300 км. К тому же на вооружении артиллерийских подразделений имеются и приобретаются средства разведки и целеуказания: «Атлас», БПЛА Skylark-1LEХ, РЛС разведки стреляющих батарей «Платформа».

АО «Уральский завод «Зенит» ведет строительство вспомогательного судна для применения в Военно-морских силах. А для разведки приобретены ударно-разведывательные беспилотники – «Wing Long-1», разведывательные – «Орлан-10Е», тактические – «Skylark-1LEX». Рассматривается также приобретение беспилотников турецкого производства типа «Anka». К производству и техническому обслуживанию привлекаются отечественные предприятия ТОО «Казахстанская авиационная Индустрия» и ТОО «РобоАвиа».

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