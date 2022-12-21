Шойгу предложил увеличить численность военнослужащих России до 1,5 млн

Сергей Шойгу

CentralAsia (KZ) - Число военнослужащих в Вооруженных силах России необходимо увеличить до 1,5 млн, в том числе 695 тыс. контрактников, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

«Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту — до 695 тыс. человек. Довести численность военнослужащих по контракту с учетом замены в группировках войск мобилизованных граждан и комплектования новых формирований к концу года до 521 тыс. человек», — предложил министр.

В августе президент России Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил в количестве 2 039 758 человек, из них 1 150 628 военнослужащих. Правительству поручили предусмотреть выделение Минобороны бюджетных средств на увеличение численности. Указ вступает в силу 1 января 2023 года.

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