На станцию Эрээн КНР впервые доставлено 17 поездов или 774 вагона из Монголии

CentralAsia (MNG) - В рамках Политики нового возрождения правительства Монголии реализуется политика интенсивного расширения экономики за счет увеличения объема экспортных перевозок.

В результате ряда запросов Министерства развития дорог и транспорта и руководства Улан-Баторской железной дороги в Китайскую Народную Республику на станцию Эрээн через широкую манометр станции Замын-Ууд 17 декабря, что стало историческим рекордом.

В зависимости от груза 17 поездов включают 200 вагонов угля, 99 открытых контейнеров с углем, 159 вагонов железной руды, 30 вагонов меди, 38 вагонов плавикового шпата, 46 вагонов целлюлозы, 123 транзитных вагона и 79 экспортных вагонов.

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