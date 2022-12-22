По версии журнала Metal Hammer, «This is Mongol» группы The HU был выбран одним из 10 лучших клипов 2022 года

CentralAsia (MNG) - Всемирно известный журнал Metal Hammer включил видеоклип The Hu «This is Mongol» в число 10 лучших музыкальных клипов 2022 года.

Кроме того, музыкальное видео заняло 19-е место в рейтинге «40 лучших песен 2022 года», опубликованном музыкальным онлайн-журналом «Music.mxdwn.com».

Ранее, в ноябре, The HU был назван артистом ЮНЕСКО за мир, став второй группой/индивидуалом из Азии и первой хэви-металлической группой в мире, удостоенной такой чести.

The Hu отправились в Европу для своего последнего тура в этом году. Их европейский тур начался 26 октября и продлится до конца этого года. Группа примет участие в одном из самых известных мировых рок-фестивалей — «Hellfest», который пройдет 15-18 июня 2023 года.

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