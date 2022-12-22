экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
По версии журнала Metal Hammer, «This is Mongol» группы The HU был выбран одним из 10 лучших клипов 2022 года

CentralAsia (MNG) -  Всемирно известный журнал Metal Hammer включил видеоклип The Hu «This is Mongol» в число 10 лучших музыкальных клипов 2022 года.

Кроме того, музыкальное видео заняло 19-е место в рейтинге «40 лучших песен 2022 года», опубликованном музыкальным онлайн-журналом «Music.mxdwn.com».

Ранее, в ноябре, The HU был назван артистом ЮНЕСКО за мир, став второй группой/индивидуалом из Азии и первой хэви-металлической группой в мире, удостоенной такой чести.

The Hu отправились в Европу для своего последнего тура в этом году. Их европейский тур начался 26 октября и продлится до конца этого года. Группа примет участие в одном из самых известных мировых рок-фестивалей — «Hellfest», который пройдет 15-18 июня 2023 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2022.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com