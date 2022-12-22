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Строительство 83-километровой «Новой кольцевой дороги» Улан-Батора завершится через год

CentralAsia (MNG) -  17 декабря Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай ознакомился со строительством новых дорог и сооружений, а также с работами, проводимыми в свете решения проблем транспортной загруженности и централизации города Улан-Батор.

В связи с этим на сегодняшнем заседании Кабмина министру дорожного и транспортного развития Бямбацогту Сандагу поручено курировать работы по завершению строительства 83-километровой дороги в рамках проекта «Новая кольцевая дорога» в течение года.

Проект «Новая кольцевая дорога», включенный в план действий правительства «Политика нового возрождения», составит 83 км. По оценкам, после ввода дороги в эксплуатацию заторы на дорогах сократятся на 15-20 процентов, а пропускная способность резко возрастет.

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