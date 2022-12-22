Монгольский бодибилдер стал двукратным чемпионом «Мистер Олимпия»

Дорж Гансух

CentralAsia (MNG) - Ежегодные соревнования по бодибилдингу «Мистер Олимпия» прошли 15-18 декабря 2022 года в Лас-Вегасе, США, в которых приняли участие около 900 спортсменов из 60 стран мира. Дорж Гансух из Монголии во второй раз завоевал золотую медаль в классе мужского бодибилдинга до 70 кг.

«Мистер Олимпия», основанный в 1965 году, является самым престижным соревнованием по бодибилдингу в мире, а Дорж Гансух — первым монгольским бодибилдером, выигравшим золото на этом соревновании.

Монголец Мистер Дорж ранее занимал первое место на Arnold Classic Europe 2017 (любители) и Arnold Classic USA 2017 (любители) в категории мужского бодибилдинга до 70 кг.

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