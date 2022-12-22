Сельскохозяйственные дроны впервые представлены в овощеводстве Монголии

дрон от Ishikawa Energy Research

CentralAsia (MNG) - Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) и правительство Японии совместно поддерживают точное земледелие в Монголии путем внедрения сельскохозяйственных дронов.

20 декабря Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Монголии Кобаяши Хироюки и Председатель Совета директоров Ассоциации фермеров Монголии, Г. Даваадорж подписали проект «Поставка сельскохозяйственных дронов в аймаках Дархан-Уул, Сэлэнгэ и Төв» по развитию сельских районов.

По этому случаю г-н Винод Ахуджа выразил свое удовлетворение по поводу начала этого проекта и сказал: «Дроны обладают огромным потенциалом в сельском хозяйстве для поддержки планирования на основе фактических данных и сбора пространственных данных. Я благодарю правительство Японии за поддержку этого проекта и надеюсь, что это сотрудничество еще больше укрепит политику и решения в поддержку продовольственной безопасности Монголии и устойчивого сельского хозяйства».

Четыре комплекта дронов от Ishikawa Energy Research LLC предоставлены правительством Японии в рамках грантовой помощи для культурных массовых проектов. ФАО будет обучать человеческие ресурсы навыкам пилотирования дронов и интерпретации данных, привлекая международных экспертов. Являясь техническим агентством ООН, ФАО обладает обширным опытом в области развития точного земледелия во всем мире. Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности является координатором политики внедрения этого технологического решения в сельскохозяйственном секторе. В Ассоциацию фермеров Монголии по развитию сельских районов входят 2000 производителей овощей, которые станут потенциальными бенефициарами проекта.

По оценкам ФАО, ежегодно от 20 до 40 процентов мирового урожая сельскохозяйственных культур теряется из-за вредителей. В Монголии 2,6-10,7% урожая зерновых, 13-30% урожая картофеля и овощей и 19-40% урожая пастбищных угодий теряются из-за вредителей, что является серьезным бременем для страны, которая все еще сильно зависит от импорта. удовлетворение национального спроса.

Таким образом, проект по поставке дронов имеет решающее значение для развития точного земледелия на 3500 гектарах земли отдельных сумов в аймаках Дархан-Уул, Сэлэнгэ и Төв для улучшения производства, борьбы с почвой и вредителями, включая потенциал быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации с вредителями посредством интенсивного мониторинга посевов и наблюдения за вредителями с помощью технологии беспилотных летательных аппаратов.

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