Бывший глава «Роскосмоса» Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке

Дмитрий Рогозин

CentralAsia (CA) - Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы на окраине в Донецке (Ленинский район). Медики диагностировали у него ранение в спину и доставили в больницу. Угрозы его жизни нет.

«Ранен в спину. Жить буду. Осколок (прошел) в сантиметре от позвоночника»,— рассказал RT Рогозин. Он пояснил, что под обстрел попала гостиница, где проживала группа военных советников, которую он возглавляет.

«Удары наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar»,— сказал он.

В беседе с RT Дмитрий Рогозин отметил, что ранее эта гостиница под обстрел не попадала. «Я остаюсь со своими ранеными товарищами в Донецке»,— добавил он.

По словам помощника Рогозина, «травмы различной степени тяжести» также получили сопровождавшие политика лица и сотрудники гостиницы. Позже стало известно, что ранение получил глава правительства ДНР Виталий Хоценко.

Телеграм-канал Baza без ссылки на источник сообщает, что ранение Дмитрий Рогозин получил при обстреле ресторана «Шеш-Беш», где он отмечал свой день рождения. У него, по данным медиапроекта, «осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра».

Президент России Владимир Путин освободил Дмитрий Рогозина от должности гендиректора «Роскосмоса» 15 июля. В конце сентября политик заявил, что «готов выполнить любую задачу, которую поставит Родина». Позже в своем Telegram-канале он начал публиковать фотографии из зоны военных действий в Украине. 11 ноября он сообщил, что возглавил в зоне операции инспекторскую группу военных советников.