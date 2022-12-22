Байден заявил, что Зеленский открыт к диалогу о мире с Россией. Что сказали президенты после переговоров?

CentralAsia (CA) - В Белом доме прошли переговоры президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. Сначала переговоры были в формате «один на один», после — в составе делегаций. Встреча продлилась чуть более двух часов, после началась пресс-конференция двух президентов — с задержкой примерно на 20 минут от запланированного времени, трансляцию вел The Washington Post.

Пресс-конференцию начал Джо Байден. Во вступительной речи он подтвердил, что Украина получит от США системы ЗРК Patriot. Это передовой комплекс, который способен сбивать самолеты, крылатые и баллистические ракеты малой дальности на гораздо большей высоте, чем системы ПВО, предоставленные ранее.

По словам Байдена, обучение украинских военных применению комплексов ПВО Patriot потребует некоторого времени.

«Потребуется некоторое время, чтобы завершить необходимую подготовку, но батарея Patriot станет еще одним важнейшим средством для Украины», - сказал глава Белого дома.

Байден утверждает, что отправка Украине комплексов ПВО Patriot не является эскалацией напряженности вокруг нашей страны, так как эта система оборонительная.

В ответ на слова Зеленского о возможности обращения Киева за дополнительными системами Patriot он заявил, что США «работают над этим».

В политической части своей речи Джо Байден сказал: «мы знаем», что у президента России Владимира Путина нет намерений останавливать «эту жестокую войну». По словам американского президента, Россия сейчас использует зиму «как оружие», «замораживает людей» в Украине.

Вместе с тем Джо Байден отметил, что Владимир Зеленский открыт к переговорам с Россией. В ответ украинский президент кивнул в знак подтверждения. После непродолжительного времени на пресс-конференции он начал свою вступительную речь.

Владимир Зеленский выразил надежду, что Конгресс США поддержит выделение очередного пакета помощи в размере $45 млрд. По его словам, за 300 дней конфликта отношения Украины с союзниками вышли «на новый этап». Ключевой вопрос ближайшего времени, по его словам,— выживание жителей Украины этой зимой. Он подчеркнул важность санкционного давления на Россию, а также движение к победе в следующем году.

У украинского президента спросили, что такое в его понимании справедливый мир.

«Я не знаю, что такое справедливый мир. Для меня как президента справедливый мир - это никаких компромиссов насчет нашей земли и территориальной целостности и возмещение всех убытков, которые понесло государство», - ответил Зеленский.

Байден в свою очередь затронул тему разрастания конфликта.

«Европейские страны не готовы воевать с Россией и хотят избежать большой войны. Здесь все сложно», - констатировал он.

Под конец брифинга президент США объяснил, почему Запад, который хочет избежать большой войны, все же поставляет оружие Украине.

«Вы можете вспомнить одну из причин, почему я потратил много времени — я не буду называть вам эти подсчеты — но я провел несколько сотен часов с глазу на глаз с нашими европейскими союзниками и главами государств этих стран, доказывая, почему в их интересах продолжать поддерживать Украину. Они полностью понимают это, но они не хотят войны с Россией. Они не хотят третьей мировой войны. И я думаю, что всего этого можно избежать, если убедиться, что Украина сможет добиться успеха на поле боя», - сказал Байден.

Также президент США Джо Байден в ходе переговоров поддержал инициативу Зеленского по проведению международного саммита мира уже этой зимой. Фундаментом саммита должна стать предложенная Зеленским «Формула мира», состоящая из десяти пунктов.

Для Владимира Зеленского визит в США — это первая зарубежная поездка с начала спецоперации России на Украине, которая началась 24 февраля. До этого на международных конференциях и мероприятиях он выступал по видеосвязи. Те переговоры, которые он вел очно с представителями других стран, проходили на Украине, в основном — в Киеве.