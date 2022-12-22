В России повысят призывной возраст с 18 до 21 года, предельный возраст призыва - до 30 лет
- Азия и мир, политика
- 10:39, 22 декабря 2022
- Просмотров: 561
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России планируют изменить возрастные рамки, в рамках которых проходит призыв на срочную военную службу.
«При комплектовании Вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный - повысить до 30 лет», - сказал министр на коллегии военного ведомства в среду.
По его словам, также планируется «обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу».
В настоящее время на военную службу могут призываться граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.