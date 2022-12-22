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В России повысят призывной возраст с 18 до 21 года, предельный возраст призыва - до 30 лет
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России планируют изменить возрастные рамки, в рамках которых проходит призыв на срочную военную службу.

«При комплектовании Вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный - повысить до 30 лет», - сказал министр на коллегии военного ведомства в среду.

По его словам, также планируется «обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу».

В настоящее время на военную службу могут призываться граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет.

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