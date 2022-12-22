В Казахстане циркулируют свиной грипп и суперинфекции

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CentralAsia (KZ) - Свиной грипп и суперинфекции циркулируют в Казахстане, сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният.

«Три вида гриппа разных, в том числе свиной грипп тоже зарегистрирован у нас – это H1N1, вид вируса. Также регистрируются и аденовирусы, риновирусы, все виды вирусов регистрируются, и мы видим, что идет микс инфекции, суперинфекции – накладываются вирусы друг на друга, и вирусная инфекция тяжелее протекает», - сказала Гиният в кулуарах мажилиса.

По ее словам, также в Казахстане циркулирует коронавирус «Омикрон».

«Есть несколько видов «Омикрона». Вирус, он видоизменяется, и тоже выживает в окружающей среде, и у нас в стране вид «Цербер» тоже регистрируется», - добавила Гиният.

14 декабря сообщали, что в Казахстане отмечается рост заболевших коронавирусной инфекцией. Так, согласно данным Минздрава, 14 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 943 человека, 308 из них находятся в стационарах, ещё 1 635 человек лечатся в амбулаторных условиях.

По данным Минздрава, из числа заболевших КВИ+ и КВИ- 10 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, состояние двух человек оценивается как крайней степени тяжести, два пациента – на аппарате ИВЛ.

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