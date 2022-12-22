В Казахстане за сутки выявлено 282 случая COVID

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 282 новых случая коронавирусной инфекции и 18 случаев коронавирусной пневмонии, сообщает Минздрав. Летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 400 950 случаев коронавирусной инфекции и 90 485 случаев коронавирусной пневмонии.

На 22 декабря лечение продолжают получать 2 414 человек (2 291 КВИ+ и 123 КВИ-), из них в стационарах остаются 311 заболевших, на амбулаторном лечатся 2 103 человека. Из общего числа получающих лечение в тяжелом состоянии находятся 9 пациентов, в крайне тяжелом состоянии – 5 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 2 пациента.

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