Монголия скоро добавит газ метана и зеленый водород

CentralAsia (MNG) - Elixir Energy завершает 2022 год факельной установкой на Номгонском МУП на юге Монголии

Elixir Energy Ltd (ASX:EXR) завершила свою деятельность в 2022 году факельным сжиганием газа, то есть первым сжиганием газа на основном объекте компании, Номгон МУП на юге Монголии, недалеко от границы с Китаем.

Компания была сосредоточена на расширенных опытно-промышленных испытаниях в суббассейне Номгон и была особенно воодушевлена, обнаружив, что газа вытекло в достаточном количестве, чтобы зажечь факел — впервые для нефтяной промышленности Монголии.

Он направлен на демонстрацию коммерческого дебита пилотного проекта в начале нового года, что станет важной вехой на пути компании от первоначальной концептуализации возможности МУП в Монголии до резервирования запасов.

Параллельно с пилотным проектом в 2022 году компания Elixir Energy пробурила 17 разведочных и оценочных скважин на АО «Номгон МУП». Она обнаружила новые подбассейны, содержащие уголь в окне МУП, и добавила их в список таких областей.

Важно отметить, что Elixir считает, что она успешно продемонстрировала воспроизводимый процесс от разведки до оценки и опытной добычи. Он надеется, что успех этого процесса будет отмечен потенциальными будущими партнерами по развитию.

Зеленый водород Gobi H2

Другие мероприятия в течение года включали в себя партнерство с японской SB Energy Corp в проекте по производству экологически чистого водорода Gobi H2.

Как и проект Номгон МУП, Gobi H2 опирается на географические преимущества юга Монголии в плане потенциального снабжения крупнейшего в мире импортера энергии: Китая.

Регион Южная Гоби обладает превосходными возобновляемыми источниками энергии — как ветровой, так и солнечной (и исключительно сильной их комбинацией). Измерение компанией этих показателей в соответствии с банковским стандартом подтвердило качество этого ресурса.

В 2022 году стратегия была подтверждена путем установления партнерства на ранней стадии с SB Energy Corp, дочерней компанией, находящейся в полной собственности японской SoftBank Group Corp, путем подписания Меморандума о взаимопонимании (MoU) в июне.

В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании обе стороны выполняли различные элементы предварительной технико-экономической подготовки, необходимой для реализации пилотного проекта по зеленому водороду, включая водоснабжение, выбор площадки, инженерные исследования, привлечение покупателей и финансирование проекта.

Планирование всех этих элементов продолжается, и в 2023 году Elixir с нетерпением ждет возможности изучить вместе с SB Energy Corp, как можно укрепить партнерство и продвинуть проект.

автор: Сюзанна Нельсон

перевод: Татар С.Майдар

источник: Proactive Investors

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения