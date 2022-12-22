В рамках обновления парка общественного транспорта Улан-Батора ввезут 224 автобуса

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай поручил чиновникам в течение декабря представить в Кабинет министров законопроект об уменьшении заторов на дорогах и их негативных последствий в столице Улан-Баторе и сопутствующие законы.

В ходе собрания были приняты следующие решения:

- Министр и председатель Национального комитета по вопросам загруженности дорог Сухбаатар Жамъянхорлоо поручил соответствующим должностным лицам обратить внимание на выполнение правил движения общественного транспорта по первой полосе дороги.

- Начата работа по ускорению реализации проекта BRT (Скоростной автобус, также Метробус (Bus rapid transit, BRT) . Были даны указания, чтобы кредитное финансирование проекта было одобрено парламентом.

- Около 100 автобусов будут импортированы из Китая 5 января 2023 года, а 124 автобуса будут импортированы в феврале 2023 года в рамках обновления парка общественного транспорта.

- Успешно реализуется проект RFID (RFID (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) — способ автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах, или RFID-метках) «Цифровой сертификат» для транспортных средств. На сегодняшний день установлено более 380 устройств примерно на 160 перекрестках. Он будет введен в эксплуатацию в первом квартале 2023 года.

- Будет усилено строительство подземных переходов с мостовыми сооружениями в Улан-Баторе. Этот проект окажет значительное влияние на снижение плотности движения в столице, улучшение дорожной сети и принятие мер по предотвращению заторов на дорогах.

- Министру и председателю Национального комитета по вопросам загруженности дорог Сухбаатару Жамъянхорлоо поручено активизировать и реализовать краткосрочные и среднесрочные планы Национального комитета. Соответствующим должностным лицам поручено ежемесячно и ежеквартально отчитываться о ходе реализации планов.

- Кабмином принято решение о создании рабочей группы для выработки предложений по осуществлению услуг общественного транспорта в рамках государственно-частного партнерства.

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