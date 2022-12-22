ВОЗ заявила о дефиците антибиотиков из-за всплеска респираторных инфекций

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CentralAsia (CA) - Всплеск респираторных заболеваний после снятия ограничений, которые действовали во время пандемии COVID-19, привел к нехватке антибиотиков, в том числе пенициллина и амоксициллина, заявила газете Financial Times руководитель группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поставкам лекарств и обеспечению доступа к ним Лиза Хедман.

Острый дефицит антибиотиков, в частности амоксициллина, наблюдается в 80% стран из 35, данные по которым собирает ВОЗ, говорит Хедман.

О нехватке амоксициллина сообщали в США и Канаде, о недостаточном количестве антибиотиков в целом — 25 из 27 стран Евросоюза, пишет газета.

О сложившейся в более бедных или небольших странах ситуации известно меньше, отметила Хедман. Эти государства могут пострадать больше, особенно, если их валюта обесценилась, и им приходится закупать лекарства на открытом рынке.

По словам Хедман, «страны не ожидали, что респираторные инфекции поразят настолько сильно в первый год после отказа от медицинских масок». Дело также в том, что во время пандемии снижение спроса на антибиотики и серьезная нагрузка на цепочки поставок вынудили фармкомпании сократить производство антибиотиков.

По данным издания, некоторые американские и европейские фармацевты также жалуются на нехватку обезболивающих препаратов, таких как парацетамол. Это связано с повышением спроса на них из-за зимней волны заболеваний гриппом, респираторно-синцитиальным вирусом и коронавирусом. Кроме того, специалисты зафиксировали дефицит лекарств для лечения туберкулеза и кожных инфекций.

О росте числа заболевших респираторными заболеваниями писала в начале ноября газета The Wall Street Journal. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), совокупный показатель госпитализаций из-за гриппа в США стал самым высоким в это время года за десять лет с 2010–2011 годов — 2,9 случая на 100 тыс. человек. Кроме того, вместе с ростом заболевших респираторными вирусами также есть риск тридемии — тройной пандемии коронавируса, гриппа и респираторно-синцитиального вируса (РСВ), пишет WSJ.