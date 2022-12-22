Глава Главтаможни Монголии: 186,4 тыс. тонн угля могли быть выпущены без растаможки

Рэгжийбуугийн Отгонжаргал

CentralAsia (MNG) - Рэгжийбуугийн Отгонжаргал, глава Главтаможни вчера на общее слушании давал некоторые цифры о хищения угля.

Он указал, что не только уголь, но и другие товары не всегда совместимы, в зависимости от методов регистрации, таможенного законодательства, правил и процедур сторон (строны КНР и Монголия), и есть случаи, когда между двумя сторонами существуют разногласия.

По его данным, в 2010-2011 годах без таможенного оформления могло быть выпущено 379 тысяч тонн угля, перевезенных через госграницу на 3758 автомобилях.

В период с 2013 по 2017 год 2 527 автомобилей 86 углевозов пересекли государственную границу порожними 17 149 раз;

Объем угля, переработанного АО «Таван-Толгой» на экспорт, на 1,0 млн тонн больше предусмотренного заключенными с компанией договорами купли-продажи 21 предприятия.

2 предприятия экспортировали 515 000 тонн угля без согласования и источник был неизвестен.

По данным расследования, охватывающего период с 2018 по апрель 2022 года, без растаможки могло быть экспортировано 186,4 тыс. тонн угля в 1748 углевозах.

Рэгжийбуугийн Отгонжаргал сообщил, что эти вопросы переданы в Управление криминальной полиции Главного управления полиции для расследования, а также во Временную контрольную комиссию Великого Гомударственного Хурала, совместную рабочую группу правоохранительных органов, созданную постановлением правительства, передана Агентству по борьбе с коррупцией, и они совместно проводят проверку и выносят окончательное решение.

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