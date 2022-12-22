Монголия импортирует корейский маммограф Lunit с искусственным интеллектом

Б.Одбаяр

CentralAsia (MNG) - В четверг он подписал контракт на поставку решений для скрининга рака молочной железы с использованием ИИ для крупных больниц в Монголии.

Lunit поставит решение для анализа маммографических изображений Lunit Insight MG с искусственным интеллектом для крупнейшего Национального онкологического центра Монголии и Маммологической клиники Улан-Батора в Монголии.

Маммологическая клиника Улан-Батора была первым учреждением, представившим продукцию Lunit в Монголии, за ней последовал Национальный онкологический центр Монголии, крупнейшая онкологическая больница в Монголии. Соответственно, Lunit ожидает увидеть скачок запросов на свои ИИ-решения от большего количества медицинских учреждений на основании их контракта с Национальным онкологическим центром в Монголии.

«В Монголии в последнее время растет заболеваемость раком молочной железы, — говорит д-р Б.Одбаяр, маммолог из Национального онкологического центра. «Внедрение искусственного интеллекта значительно поможет повысить производительность медицинского персонала при одновременной экономии общего времени обследования и снижении затрат на медицинские услуги».

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